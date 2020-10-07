"المنافسة" توافق على استحواذ دله على 58.64% من أسهم "درع الرعاية القابضة"

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ الشركة على أسهم شركة درع الرعاية القابضة.

وأعلنت شركة دله للخدمات الصحية، في مايو الماضي، توقيع اتفاقيات بيع وشراء نهائية لنسبة 58.64% من أسهم شركة درع الرعاية القابضة المحدودة عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي.

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وقالت شركة دله إنها وقعت اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير ("الاتفاقية مع شركة المملكة")، والتي وافقت بموجبها شركة دله على شراء 6.82 مليون سهم في شركة درع الرعاية (ما يمثل نسبة 54.56% من رأسمال شركة درع الرعاية) تبلغ قيمتها 300 مليون ريال سعودي وذلك مقابل 3.74 مليون سهم من أسهم خزينة شركة دله ("أسهم دله")، ما يمثل نسبة 4.99% من رأسمال شركة دله بقيمة 186 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مقابل نقدي يعادل 114 مليون ريال.

وأوضحت أن الاتفاقية تخضع مع شركة المملكة لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة دله على تغيير الغرض من تخصيص أسهم شركة دله لشركة المملكة للاستثمار والتطوير.

ووقعت شركة دله أيضاً اتفاقيات شراء أسهم مع كل من شركة عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد وأولاده للتجارة والاستثمار، وعادل عبدالمحسن عبد الوهاب المنديل لشراء ما مجموعه 509.260 ألف سهم في شركة درع الرعاية (ما يمثل نسبة 4.08% من رأسمال شركة درع الرعاية) مقابل عوض نقدي يساوي 22 مليون ريال سعودي ("الاتفاقيات").

وبعد الانتهاء من جميع الاتفاقيات المذكورة في الإعلان، ستمتلك شركة دله نسبة 58.64% في شركة درع الرعاية.