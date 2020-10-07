"تعليم ريت" يوزع 8.16 مليون ريال أرباحاً نقدية

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع 8.16 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 51 مليون وحدة، وقيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.16 ريال، بنسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.6%، ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.54%.

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 11-10-2020، وتاريخ دفع التوزيعات سيتم خلال 15 يوم عمل.

موضوع يهمك قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن دول العالم قد تواجه إفلاسات ضخمة وضررا اقتصاديا... صندوق النقد: إفلاسات ضخمة تواجه العالم إذا توقف الدعم حالياً اقتصاد

وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في وقت سابق عن اكتمال عملية شراء ونقل ملكية عقار تعليمي والمستأجر حالياً، من قبل مدارس الغد الأهلية الواقعة في حي الملك عبدالله في الرياض والتي تملكها وتديرها الشركة الوطنية للتربية والتعليم.

ويتوقع مدير الصندوق أن تؤثر هذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق المالية ابتداءً من النصف الثاني من العام 2020.