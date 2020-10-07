الاتحاد العقارية: 490 مليون درهم زيادة رؤوس أموال 3 شركات تابعة لنا

أعلنت شركة الاتحاد العقارية أنها أنجزت زيادة رؤوس أموال ثلاث شركات تابعة، وهي دبي أوتودروم وسيرفيو وذي فيتاوت، لتبلغ مجتمعة نصف مليار درهم تقريباً.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئیس مجلس الإدارة، إن الشركة قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحويل عدد من الشركات التابعة إلى شركات مساهمة خاصة، تمهيداً لإدراجها في السوق المالي، حيث كان هدفنا الرئيسي من هذه الخطوة هو إبراز القيمة الحقيقة لأصول الشركة وشركاتها التابعة، والذي بدأ يؤتي بثماره حيث تلقت الشركة مؤخرة عرض بقيمة 400 مليون درهم للاستحواذ على حصة في الشركة التابعة دبي أو تودروم والذي أفصحنا عنه مؤخراً.

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وأضاف الحمادي "تعمل هذه الشركات في مجالات حيوية قادرة على استقطاب استثمارات أو تدفقات نقدية سواء من خلال الإدراج أو الاستحواذ أو بيع حصص فيها.

وفي سياق متصل، قال الحمادي "نحن ندرس السوق العقاري باستمرار ونتابع المؤشرات ولا نتوانى عن اقتناص الفرص العقارية الحقيقة في السوق، بما يحقق قيمة مستقبلية لهذه الأصول. وضعنا رؤية استراتيجية واضحة ونقوم بالعمل المستقبل الشركة ومتفائلين جدا بالنتائج ونطمح إلى إعادة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع إلى الطريق الصحيح".