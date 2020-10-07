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سلسلة مطاعم عالمية تتقدم بطلب للحماية من دائنيها

المصدر: دبي - العربية.نت
سلسلة مطاعم عالمية تتقدم بطلب للحماية من دائنيها 
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تقدمت سلسلة مطاعم "Ruby Tuesday" بطلب للحماية من دائنيها وفقا للمادة 11 من القانون الأميركي، وذلك بهدف تهيئة أوضاعها المالية خلال وباء كورونا.

وقالت الشركة إن هذا الأمر جاء بعد أن توصلت الشركة لاتفاق مع الدائنين بشأن خطة إعادة الهيكلة.

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وأضافت الشركة أن الطلب الذي قدمته لن يؤثر على عمل الشركة، مشيرة إلى أن التزاماتها تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، وفقا لما نقلته صحف عالمية.

وتلقت سلسلة مطاعم روبي تيوزداي، بين 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار كقروض من برنامج حماية الراتب، لتحافظ على مطاعمها.

وأغلقت السلسلة نحو 169 فرعاً لمطاعمها منذ 23 يناير الماضي، بينما لا يزال 298 فرعاً فقط مفتوحة في جميع أنحاء العالم، حيث إن سلسلة المطاعم تكافح بالفعل من قبل أن يظهر الوباء، لكن الفيروس سلط الضوء على المخاوف بشأن مستقبل الشركة.

كلمات دالّة

#أمريكا, #روبي, #إفلاس, #مطاعم
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