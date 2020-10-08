"أرامكو": تتوقع استمرار الطلب على النفط في الأجل البعيد

توقعت شركة أرامكو السعودية في بيان لوكالة رويترز، استمرار الطلب على النفط.

وقالت الوكالة "نحن نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط في الأجل البعيد تدفعه الزيادات السكانية والنمو الاقتصادي".

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية ستدعم أنواع الوقود والمواد البتروكيماوية. نمو الطلب والتكهن بذروة وشيكة في الطلب على النفط لا يتفق ببساطة مع واقع استهلاك النفط".

وقالت أرامكو لرويترز "أولوياتنا هي الحفاظ على كثافتنا الكربونية المنخفضة وكلفة الإنتاج المنخفضة وفي الوقت نفسه تسليم إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم".