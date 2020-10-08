تغيرات هيكلية في مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية"

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتباراً من 26/09/2020 ولمدة 3 سنوات، قد قرر في اجتماعه المنعقد اليوم تعيين جمال بن ماجد بن ثنيه رئيساً لمجلس الإدارة، وعبد الله إبراهيم الهويش نائباً لرئيس المجلس.

كما قرر تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة، وهم: أحمد بشناق، عبد الله إبراهيم الهويش وعارف الهرمي.

بينما تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة، وهم:محمد الحفني، عبد الله إبراهيم الهويش، أسامة باريان وعارف الهرمي.

إلى ذلك، عُيّن المذكورون أدناه ممثلين للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع):محمد الحفني، كريم شوقي مراد، عادل عطالله الجبرتي. وتعيين كريم شوقي مراد، أمين سر لمجلس الإدارة.