"صندوق دعم المشاريع" توقع مذكرة مع إعمار المدينة الاقتصادية وهيئة المدن 

وقعت مبادرة صندوق دعم المشاريع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وتركز المذكرة على تعزيز التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب التطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

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وتشمل مجالات التعاون تأهيل القطاع الخاص وتعريفه بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات والضمانات وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

الجدير بالذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع تشرف عليها وزارة المالية، ويتم تشغيلها ضمن المركز الوطني لإدارة الدين العام وتعد إحدى مبادرات حزم تحفيز القطاع الخاص حيث تركز على دعم تمويل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية غير المدعومة من قبل الصناديق الحكومية الأخرى.