"أرامكس": نحتفظ بوثائق تغطية تأمينية شاملة لحادثي مرفأ بيروت وحريق مستودع المغرب

قالت شركة "أرامكس" إنها تحتفظ بوثاق تغطية تأمينية شاملة تغطي كلا من الضرر الشامل الذي تعرضت له مستودعات الشركة في العاصمة اللبنانية بيروت، نتيجة انفجار المرفأ وتضرر مخازن الشركة في منشأة المستودعات الخاصة بها في مدينة الدار البيضاء في المغرب نتيجة اندلاع حريق.

وأضافت أرامكس في بيان لها أنه قام فريق إدارة الشركة بتعيين مقيم للخسائر.

وتتوقع الشركة أن تغطي وثائق التأمين هذه الخسائر والأضرار الناتجة عن هذين الحادثين، على أن يتم الاتفاق على إجمالي التعويض النهائي بناء على التقارير النهائية الصادرة عن الجهات المعنية في كلا البلدين.

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وأوضحت الشركة أنه تماشياً مع متطلبات المعايير الدولية لإدارة التقارير المالية، ستقوم شركة أرامكس باحتساب مخصصات غير مكررة بقيمة 15 مليون دولار أميركي، والتي ستظهر في البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث 2020، وهي على النحو التالي:



- مخصصات غير مكررة بقيمة 2.7 مليون دولار أميركي لتغطية الضرر الشامل في المستودعات الخاصة بالشركة في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة الانفجار الكبير الذي حصل في مرفأ بيروت.

- مخصصات غير مكررة بقيمة 12.3 مليون دولار أميركي لتغطية الخسارة الناجمة عن تضرر 3 مخازن في منشأة المستودعات الخاصة بالشركة في مدينة الدار البيضاء في المغرب نتيجة اندلاع حريق.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تعويض محتمل من شركات التأمين فقط عندما يكون من المؤكد استلامه، وفور استكمال جميع الإجراءات بهذا الصدد.

وكانت منشأة المستودعات الخاصة بالشركة في العاصمة اللبنانية بيروت قد تعرضت لضرر شامل نتيجة الانفجار الكبير الذي حصل في مرفأ بيروت في شهر أغسطس من العام الجاري 2020.

كما تضررت 3 مخازن في منشأة المستودعات الخاصة بالشركة في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية نتيجة اندلاع حريق أواخر شهر سبتمبر من العام الجاري 2020.