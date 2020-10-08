"المتقدمة" تعدل اتفاقية مع "إس كي غاز"

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات توقيع تعديل لاتفاقية الشراكة بين شركتها التابعة "المتقدمة للاستثمار العالمي" وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة، بإضافة مصنع للآيسوبروبانول بطاقة استيعابية تبلغ 70 ألف طن في السنة، بالإضافة إلى مصنعي معالجة غاز البروبان ومعالجة البروبيلين.

وأوضحت الشركة أنه بإضافة مصنع الآيسوبروبانول بتكلفة تقديرية 300 مليون ريال تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع حاليا للمصانع الثلاثة بحوالي 7.05 مليار ريال. وأنه سيتم تمويل المشروع بنسبة 25% عن طريق الشريكين و75% من قبل شركة المشروع من خلال الاقتراض من المقرضين.

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وسيبدأ الأثر المالي لهذا الاستثمار بعد بداية التشغيل التجاري للمشروع في النصف الثاني من 2024. وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بالمشروع طبقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

وأعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات تراجع صافي الأرباح بالربع الثالث من 2020 بـ 26.8% إلى نحو 156 مليون ريال مقابل 213.12 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول" تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض أسعار مبيعات البولي بروبيلين وكمية المبيعات بنسبة 12.5% و3.8% على التوالي، إلى جانب ارتفاع استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 22.5%.

وأشارت إلى أن انخفاض صافي الربح جاء بالرغم من انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 7.5% و12% على التوالي، وانخفاض المصروفات العامة والإدارية بنسبة 31.4%.

كما لفتت إلى أن حصة الشركة من أرباح شركة إس كي أدفانسد المحدودة في كوريا الجنوبية، تراجعت إلى 22.2 مليون ريال، بالربع الثالث لعام 2020م مقارنة بنحو 25.8 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 0.68%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 154.95 مليون ريال.

وتراجعت أرباح "المتقدمة" بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 416 مليون ريال مقابل 567.3 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بتراجع 26.67%.

يشار إلى أن صافي أرباح الشركة تراجعت خلال الربع الثاني نحو 19.4% إلى 155 مليون ريال مقابل 192.31 مليون ريال، للربع المماثل من العام الماضي.