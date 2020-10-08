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"مكة" تعفي المستأجرين للمحلات التجارية لمدة 6 أشهر

المصدر: العربية.نت
شركة مكة للانشاء والتعمير
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أصدر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير قراراً بإعفاء المستأجرين لمدة ستة أشهر من القيمة الإيجارية للمحلات التجارية خلال العام المالي 1441/1442هـ، وذلك مساهمة ودعما في تخفيف العبء على مستأجري المحلات التجاري بالمركز التجاري للشركة، علماً أن القرار سيكون له أثر مالي على الشركة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

إلى ذلك، أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، في وقت سابق عن إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه جرى إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين، وذلك بعد إعادة الهيكلة الداخلية لشركة العمرة.

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وأوضحت أن هذا القرار جاء مع إجراء بعض التنظيمات التي تساعد على تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل خدمة للسادة العملاء، على أن تكون تحت إدارة وتشغيل فندق وأبراج شركة مكة، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على نتائج الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها ستوقف نشاط فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين لمدة عام.

كلمات دالّة

#شركات, #السعودية
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