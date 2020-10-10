إيرباص تكثف التسليمات في سبتمبر وتستهدف بلوغها 500 في 2020

حققت إيرباص في سبتمبر أعلى عدد من التسليمات الشهرية لطائرات الركاب منذ بداية العام، لكنها لم تسجل أي مبيعات، إذ لا يزال نزيف السيولة مستمرا لشركات الطيران التي تمر بأزمة.

فقد أفادت بيانات من صانع الطائرات الأوروبي الجمعة بأن الشركة سلمت 57 طائرة في سبتمبر، ارتفاعا من 39 في أغسطس، وهو ما يرفع إجمالي التسليمات في التسعة أشهر الأولى من العام إلى 341، بانخفاض 40 بالمئة عن نفس الفترة من 2019.

ويواكب الترجع نزولا 40% في الإنتاج بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ قررت إيرباص الشهر الماضي الإبقاء على المعدلات الجديدة دون تغيير. وجرى تسليم عدد كبير من الطائرات من مخزون متراكم.

وقالت مصادر بالقطاع إن إيرباص قلصت توقعاتها في بداية الجائحة، لكنها داخليا تستهدف تسليم حوالي 500 طائرة في 2020، وقد قطعت تقريبا ثلاثة أرباع طريقها نحو هدفها.

وكان إجمالي تسليمات إيرباص قد بلغ في 2019 مستوى غير مسبوق عند 863 طائرة.