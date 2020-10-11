أرباح إكسترا الفصلية تنمو 95.4% إلى 53 مليون ريال

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نمواً في الأرباح نسبته 95.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال الربع الثالث بلغت 53.2 مليون ريال، مقابل 27.23 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة أن صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 178.5 مليون ريال، مقابل 133.53 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 33.7%.

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وعزت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 18.3% مقابل نفس الربع من العام السابق وذلك لإرتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع ايرادات خدمات إكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي، مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 21.3% ليسجل 225.3 مليون في مقابل 185.7 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي.

وأوضحت أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 6 ملايين ريال عن الربع الثالث من العام الحالي في مقابل خسائر تقدر بـ 5.6 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي.