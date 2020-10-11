عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

أرباح جرير الفصلية تتراجع 16% إلى 255.2 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
أحد متاجر شركة جرير في السعودية
رابط مختصر

أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعاً في صافي الأرباح قدره 16.34%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، إن صافي أرباحها بلغ خلال الربع الثالث 255.2 مليون ريال، مقارنة بـ 305 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك
?

كيف تستثمر في السندات وما هي عوائدها في الاسواق الأساسية كيف تستثمر في السندات وما هي عوائدها في الاسواق الأساسية العربية ميديا

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى نمت بنسبة 1% إلى 715.3 مليون ريال.

وعزت الشركة أسباب الانخفاض خلال الربع الثالث إلى:

- انخفاض مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى انخفاض أغلب أقسام الجملة؛ حيث تأثرت سلباً مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية وأقسام الجملة بالإجراء الاحترازي الذي اتخذته الجهات المختصة بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

- كما تأثرت المبيعات إجمالاً بتطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأت مع بداية الربع الحالي.

- كما أن تأخر إطلاق النسخة الجديدة من هاتف آيفون قد ساهم في انخفاض مبيعات الهواتف الذكية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

- وقد أدى التأثير السلبي الكبير على موسم العودة إلى المدارس إلى انخفاض نسبي في هامش مجمل الربح نتيجة التغير السلبي للمزيح البيعي، مما ساهم جزئياً في انخفاض صافي الربح بنسبة أكبر من الانخفاض في المبيعات.

كلمات دالّة

#أرباح, #مبيعات, #الربع_الثالث, #جرير, #تداول, #السعودية
إقرأ أيضاً ضمان قروض "كورونا".. جرعة "إنقاذ" للعقار في الكويت ضمان قروض "كورونا".. جرعة "إنقاذ" للعقار في الكويت 11:01 GMT
إقرأ أيضاً مجلس إدارة "لازوردي" يوصي برفع رأسمالها بـ143 مليون ريال مجلس إدارة "لازوردي" يوصي برفع رأسمالها بـ143 مليون ريال 13:59 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر