أرباح جرير الفصلية تتراجع 16% إلى 255.2 مليون ريال

أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعاً في صافي الأرباح قدره 16.34%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، إن صافي أرباحها بلغ خلال الربع الثالث 255.2 مليون ريال، مقارنة بـ 305 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى نمت بنسبة 1% إلى 715.3 مليون ريال.

وعزت الشركة أسباب الانخفاض خلال الربع الثالث إلى:

- انخفاض مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى انخفاض أغلب أقسام الجملة؛ حيث تأثرت سلباً مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية وأقسام الجملة بالإجراء الاحترازي الذي اتخذته الجهات المختصة بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

- كما تأثرت المبيعات إجمالاً بتطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأت مع بداية الربع الحالي.

- كما أن تأخر إطلاق النسخة الجديدة من هاتف آيفون قد ساهم في انخفاض مبيعات الهواتف الذكية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

- وقد أدى التأثير السلبي الكبير على موسم العودة إلى المدارس إلى انخفاض نسبي في هامش مجمل الربح نتيجة التغير السلبي للمزيح البيعي، مما ساهم جزئياً في انخفاض صافي الربح بنسبة أكبر من الانخفاض في المبيعات.