تعليق أسهم "الأهلي التجاري" وسامبا للإعلان عن حدث جوهري

أعلن السوق المالي السعودية تداول، اليوم الأحد، عن تعليق التداول على أسهم البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية بناء على طلب من البنكين، وذلك لجلسة تداول واحدة.

وأعلن السوق أن التعليق يمهد للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول الأسهم يوم غد الاثنين.

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ووقع البنكان، في يونيو الماضي، اتفاقية إطارية للبدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة، فيما يتصل بصفقة الاندماج المحتملة والتي قد تسفر عن خلق أحد أكبر البنوك في المنطقة بأصول تقدر بنحو 800 مليار ريال وبحقوق ملكية هي الأكبر بالخليج عند نحو 109 مليارات ريال.

واتفق الطرفان بشكل غير ملزم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج.

وسيحصل مساهمو سامبا على عدد يتراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في سامبا.

وقد توصل البنكان إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، وفقا للمستشاريين الماليين.

وفي حال إتمام الصفقة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي السعر الذي سيقوم البنك الأهلي التجاري بدفعه لمساهمي سامبا ما بين 1.4 مليار و1.5 مليار سهم جديد تقريباً في الأهلي.