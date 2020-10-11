رئيس إكسترا للعربية: حصتنا السوقية زادت 20%.. ونتوقع نموا بالربع الرابع

قال محمد جلال الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا إن الحصة السوقية للشركة زادت بنسبة 20% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما ساهم في زيادة أرباح الشركة، في الوقت الذي جرى فيه تثبيت مصاريف الشركة.

وأضاف في لقائه مع العربية، أن ما ساهم أيضا في زيادة أرباح الشركة هو تحقيق الشركة التابعة التي تقدم التسهيلات للعملاء، وهي الشركة المتحدة للخدمات المالية، أرباح تبلغ 6 ملايين ريال عن الربع الثالث من العام الحالي في مقابل خسائر تقدر بـ 5.6 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نمواً في... أرباح اكسترا الفصلية تنمو 95.4% إلى 53 مليون ريال شركات

وأوضح أن الشركة تتبنى برنامجا لخفض التكاليف مدته 18 شهرا، حتى يكون هناك كفاءة أعلى في التشغيل، في الوقت الذي تواصل الشركة الاستثمار في قطاع الأونلاين.

وذكر أن من الأسباب أيضا في ارتفاع الأرباح هو وجود تراكمات نقدية لدى المستهلكين، وبالتالي كان هناك مشتريات كبير، مشيرا إلى أن الزحام بمتاجر الشركة زاد بنسبة في خانة العشرات.

وتوقع أن تحقق الشركة زيادة في خانة العشرات سواء في المبيعات أو الأرباح خلال عام 2020، مشيرا إلى أن ما سيدعم النمو في الربع الرابع هو إطلاق الآيفون، وموسم العروض الكبيرة.

وأعلنت (إكسترا)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نمواً في الأرباح نسبته 95.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال الربع الثالث بلغت 53.2 مليون ريال، مقابل 27.23 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.