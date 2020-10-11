شركة تابعة لـ "المعمر" تعتز طرح أسهمها في سوق "نمو"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، اليوم الأحد، أن مجلس مديري شركة "إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات" قرر البدء باتخاذ الإجراءات الضرورية لإدراج الشركة في السوق السعودية الموازية (نمو).

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وتمتلك شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) نسبة 50% من حصة رأس مال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه لا يمكن قياس الأثر حاليا إلا بعد استكمال التقييم والموافقة للشركة.

وأوضحت الشركة أن التقدم بطلب الإدراج خاضع لمتطلبات وموافقات الجهات التنظيمية و الرقابية في المملكة ومنها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) ووزارة التجارة والاستثمار وأي جهة تنظيمة أخرى.