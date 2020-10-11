كهرباء السعودية: تقدم في محادثات معالجة المستحقات المالية مع الحكومة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، عن آخر المستجدات بشأن المحادثات بين الجهات الحكومية المعنية والشركة بخصوص معالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.

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وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن هناك تقدماً في المحادثات بين الجهات الحكومية المعنية والشركة بخصوص معالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.

وأضافت: "على الرغم من أنه من المبكر تحديد الأثر المالي على الشركة، إلا أنه في حال انتهاء المحادثات إلى اتفاق وصدور الموافقات اللازمة فمن المتوقع أن يكون لهذه المعالجة دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على الاستدانة وتقديم الخدمة بكفاءة عالية، وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعالجة أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم".