"كيمانول" توصي بخفض رأسمال بـ27%.. ثم رفعه بـ480 مليون ريال

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" أن مجلس الإدارة أوصى في اجتماعه المنعقد، اليوم الأحد، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 1.21 مليار ريال إلى 876.96 مليون ريال وبنسبة 27.3% لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أن طريقة تخفيض رأس المال ستتم بإلغاء عدد 32,903,915 سهماً من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 3.665 سهما.

ولفتت إلى أن لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وقرر مجلس الإدارة في نفس الاجتماع تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و زيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان في حينه عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة فى نفس الاجتماع بتاريخ 24-02-1442هـ الموافق 11-10-2020 للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريال.

إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

على أن تكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

تجدر الإشارة إلى أن عملية زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.