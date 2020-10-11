مجلس إدارة "لازوردي" يوصي برفع رأسمالها بـ143 مليون ريال

أعلنت شركة "لازوردي للمجوهرات" عن توصية مجلس الإدارة، اليوم، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 143.33 مليون ريال.

وأوضحت أن أسباب الزيادة تأتي في إطار دعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة طاقتها التشغيلية وخفض نسبة الديون إلى حقوق المساهمين.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وسيتم الإعلان عن تعيين المستشار المالي للطرح لاحقاً، كما سوف تقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية في حينه وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها في حال توفرها.