مساهمو زين السعودية يوافقون على تخفيض رأس المال بـ 1.35 مليار ريال 

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، اليوم الأحد، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، التي عقدت الخميس الماضي على تخفيض رأس مال الشركة وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن طريقة تخفيض رأس المال ستكون عبر إلغاء 135 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن سبب تخفيض رأس المال هو لإطفاء معظم خسائر الشركة المتراكمة، كما أنه لا يوجد لتخفيض رأس المال تأثير جوهري على التزامات الشركة المالية.

وأوضحت الشركة أن قرار التخفيض سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وأوضحت الشركة أن:

- رأس المال قبل التخفيض: خمسة مليارات وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليونا ومئتان وواحد وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون (5,837,291,750) ريالا سعوديا.

- رأس المال بعد التخفيض: أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائتان وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون (4,487,291,750) ريالا سعوديا.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: خمسمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعمائة وتسع وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون سهما (583,729,175).

- عدد الأسهم بعد التخفيض: أربعمائة وثمانية وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسع وعشرون ألفًاً ومائة وخمس وسبعون سهما (448,729,175).