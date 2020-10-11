نيسان: مبيعات الصين زادت 5.1% في سبتمبر

قالت نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الأحد إن مبيعاتها في الصين زادت 5.1%، في سبتمبر/أيلول مقارنة بها قبل عام، لتصل إلى 141 ألفا و595 سيارة.

سوق السيارات الصينية هي الأكبر في العالم وينصب تركيز نيسان/عليها بينما تكافح لإصلاح مشاكل تعود جذورها إلى خطة توسع طموح كان يقودها الرئيس المقال للشركة كارلس غصن.

كانت نيسان موتور قد سجلت خسارة صافية قدرها 671 مليار ين، بما يعادل 6.2 مليار دولار للسنة المنتهية في مارس/آذار الماضي، حيث أثر تفشي فيروس كورونا الجديد على المبيعات.

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وتتجاوز النتيجة المالية السنوية صافي خسارة الشركة البالغة 233 مليار ين للأشهر الـ 12 المنتهية في مارس 2009، وهو عام الأزمة المالية العالمية. وخسرت الشركة 684 مليار ين في عام 1999 والذي شهد تطبيق خطة إعادة الهيكلة التي بدأها الرئيس السابق، كارلوس غصن.

وقالت نيسان في حينه "إن وباء COVID-19 العالمي أثر بشكل كبير على إنتاج ومبيعات وأنشطة نيسان التجارية الأخرى في جميع المناطق".

وأضافت أن الخسارة تضمنت 603 مليارات ين من التكاليف المرتبطة بإعادة الهيكلة وانخفاض القيمة لأنها "ركزت على تحسين العمليات التشغيلية".

وسجلت شركة نيسان أرباحاً صافية بلغت 319 مليار ين في العام السابق.