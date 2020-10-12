الناصر يفوز بلقب شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة

قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، إن رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي انتيليجنس 2020، الذي سيُعقد عن بعد باستخدام تقنية الفيديو.

وأضافت أرامكو، في بيان اليوم الاثنين، أن أمين الناصر سيتناول في كلمته الدور الذي يضطلع به قطاع الطاقة في التصدي لظاهرة تغير المناخ، وكيف ينبغي للشركات استغلال الفرص المتاحة للحد من مستوى الانبعاثات.

ويأتي ذلك بعد اختيار لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين حسن الناصر، شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020.

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وأوضحت أرامكو، أن الناصر سيشارك أيضا في جلسة نقاشية يشارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجي إنتيليجنس، أليكس شندلر، وسيتطرق إلى مجموعة من القضايا، بما في ذلك استراتيجيات الشركة المستقبلية، والتحول في مجال الطاقة، والاستثمار في التقنية والبنية التحتية، والتوسع في الأنشطة التجارية وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب الآثار التي تركتها الجائحة.