6.307 تريليون درهم قيمة التحويلات بين البنوك في الإمارات

أظهرت عمليات الرصد التي ينفذها مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "يو أيه إي إف تي إس" إلى 6.307 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وتوزعت التحويلات وفقا للمصرف المركزي بواقع 4.051 تريليون درهم عبارة عن تحويلات بين البنوك نفسها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، ونحو 2.255 تريليون درهم لتحويلات الأفراد خلال فترة الرصد ذاتها.

وسجل شهر فبراير من العام الجاري، أكبر قيمة تحويلات مالية عبر نظام "يو أيه إي إف تي إس"، حيث بلغت نحو تريليون درهم فيما وصلت قيمتها خلال شهر فبراير 948 مليار درهم.

من جانب آخر بلغت قيمة السحوبات من المصرف المركزي 134.77 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، منها 134.756 مليار درهم ودائع بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية.

وعلى مستوى الودائع، فقد بلغت قيمتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 149.88 مليار درهم، منها 149.852 مليار درهم بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية.