رويترز: "تبريد" عينت 3 بنوك لترتيب إصدار محتمل لسندات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، أن شركة تبريد عينت بنوكا وهي HSBC وJPMorgan ودبي التجاري لترتيب إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار وبأجل يتراوح بين 7 و10 سنوات.

وكانت الجمعية العمومية لشركة "تبريد" قد قررت مؤخرا تفويض مجلس الإدارة لمدة 12 شهراً لإصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

موضوع يهمك قررت الجمعية العمومية لشركة "تبريد" تفويض مجلس الإدارة لمدة 12 شهراً لإصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم... "تبريد" توافق على إصدار أدوات دين بقيمة مليار دولار شركات

وسيتم إصدار السندات أو الصكوك سواء بشكل مباشر أو من خلال شركة ذات أغراض خاصة في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها بموجب هذا القرار الخاص إلى مستثمرين مؤهلين بقيمة إجمالية تصل إلى 1 مليار دولار (أو ما يعادلها) بشكل إجمالي، وأجل استحقاق يصل إلى مدة ثلاثين عاماً وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها في نفس التصنيف الائتماني للشركة، في كل حالة كما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً.

وسيتم تحديد الموافقة على التوقيت والشروط ذات الصلة لأي إصدار/ إصدارات شريطة أن يتم ذلك الإصدار للأوراق المالية خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار وبما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية أو أي لوائح أو مبادئ توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب ذلك القانون، على أن يتم استخدام إيرادات هذا الإصدار في تمويل عمليات الاستحواذ أو أغراض عامة للشركة.

وصادقت الجمعية العمومية لشركة تبريد في وقت سابق على توزيع أرباح نقدية للمساهمين المستحقين عن العام الماضي.

وتبلغ نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها 10.5% من رأس المال، ما يُوازي 10.5 فلس لكل سهم بقيمة إجمالية تبلغ 285.13 مليون درهم. ويبلغ رأسمال الشركة في الوقت الجاري 2.71 مليار درهم.

وارتفعت أرباح شركة تبريد بنسبة 19.11% خلال الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح فترة الثلاثة أشهر الممتدة من نهاية مارس إلى نهاية يونيو من العام الجاري 142.1 مليون درهم، مقابل 119.3 مليون درهم في ذات الفترة من عام 2019.