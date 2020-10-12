"الكثيري": بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة الكثيري القابضة اليوم عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، وقالت إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون ابتداء من 1442-02-25 الموافق 2020-10-12، بينما تكون نهاية فترة تداول حقوق الأولوية بتاريخ 1442-03-02 الموافق 2020-10-19، كما أشارت إلى أن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون 1442-03-05 الموافق 2020-10-22.

إلى ذلك، أعلنت شركة الكثيري القابضة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق حقوق أولوية، حيث رأس المال قبل الزيادة 45.2 مليون ريال، سيكون بعد الزيادة 90.4 مليون ريال مقسم إلى 9.04 مليون سهم عادي.

وذكرت الشركة أن المبلغ الإجمالي للزيادة هو 45.2 مليون ريال، لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتوفير رأسمال عامل يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

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وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة اليوم على أساس سعر 92.60 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية شركة الكثيري القابضة في محافظ المساهمين يوم الخميس بتاريخ 08/10/2020.

وقالت الشركة إن سبب زيادة رأس المال هو لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتوفير رأسمال عامل يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

كما أعلنت الشركة أن تاريخ الأحقية في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

وتحولت شركة "الكثيري القابضة" إلى الخسارة في الربع الثاني بـ1.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح بـ3 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

بينما انخفضت أرباح شركة "الكثيري القابضة" إلى 2.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بـ7.6 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2019.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1- انخفاض الإيرادات نتيجة توقف نشاط الخرسانة الجاهزة بسبب عمليات التوقف التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا.

2- ارتفاع تكاليف التشغيل التي تحملتها الشركة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الشركة خلال جائحة كورونا.

3- ارتفاع أسعار مادة الإسمنت مما أدى إلى ارتفاع المبيعات نسبیا لكنھا انخفضت ككميات بيع بسبب عمليات التوقف التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بھا حكومة المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن الانخفاض النسبي الذي أظهرته القوائم في حجم المبيعات لا یعكس الانخفاض الحقيقي في كمیات البیع ونتيجة لذلك ھناك ارتفاع في التكاليف المباشرة نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوصول إلى نقطة التعادل المطلوبة لمقابلة التكاليف الثابتة.