كورونا يزيد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الزراعة

بدأ اعتماد قطاع الزراعة على الذكاء الاصطناعي في الارتفاع قبل جائحة كورونا بسبب عوامل مثل تغير المناخ والنمو السكاني ومخاوف الأمن الغذائي، ولكن كوفيد -19 أدى إلى تسريع الاعتماد على التكنولوجيا في الزراعة كما في القطاعات الأخرى، خاصة مع عدم تمكن انتقال العمالة التي تشتغل على حصد المحاصيل بسبب الإغلاق.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الذكاء الاصطناعي في السوق الزراعية من نحو مليار دولار في 2020 إلى 4 مليارات دولار 2026، بمعدل نمو سنوي 25.5% بحسب ماركتس اند ماركتس.



وطورت "بلو ريفر تكنولوجي" جهاز "سي أند سبراي"، وهو روبوت يعزز رؤية الكمبيوتر لمراقبة ورش الأعشاب الضارة بدقة على النباتات، وبحسب الشركة فإن تقنيتها توفر 80% من المواد الكيميائية التي يتم رشها على المحاصيل والأعشاب الضارة، تسبب خسائر سنوية لمزارع الذرة وفول الصويا في أميركا بـ 43 مليار دولار.

واستحوذت "جون ديري" عام 2017 وهي شركة أميركية مصنعة للآلات الزراعية على "بلو ريفر تكنولوجي" مقابل 305 ملايين دولار. وتعتبر "جون ديري" من الشركات المدرجة في بورصة نيويورك، وارتفع سعر سهمها بنحو 35% على أساس سنوي.

ويعتبر التصحر وتعري التربة من التحديات الأساسية أمام الأمن الغذائي، فالعالم يخسر سنوياً 75 مليار طن من التربة، ووفقا لفريق الولايات المتحدة للزراعة فإن نحو 400 مليار دولار سنوياً من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية.

وطورت شركة "بيت" الناشئة ومقرها برلين، تطبيقاً يسمى "بلانتيكس" يحدد نقص المغذيات في التربة بواسطة خوارزميات تربط أنماط أوراق الشجر ببعض عيوب التربة والآفات النباتية.

من خلال الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الهاتف يتم تزويد المستخدمين بتقنيات وحلول ممكنة بسرعة وبدقة تصل إلى 95%.

ومؤخراً استحوذت "بيت" على شركة "سيل بي" الناشئة في سويسرا ولها فرع في الهند وهي منصة لرقمنة السوق الزراعية في الهند، تربط بين أكثر من 7000 شركة.

وشهدت المزارع في أميركا زيادة بنسبة 33% في عمليات رحلات الطائرات بدون طيار أو الدرونز من منتصف مارس إلى منتصف أبريل. أي في قلب فترة الإغلاق بحسب "درون ديبلوي".

وتركز شركة مثل "فارم شوت" الناشئة على تحليل البيانات الزراعية المستمدة من الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار. يمكن لبرنامجها إبلاغ المستخدمين بالمكان المطلوب بالضبط لوضع الأسمدة. ويمكن أن تقلل من كمية الأسمدة المستخدمة بنسبة 40% تقريباً.

وتستخدم شركة "أي وير" خوارزميات التعلم الآلي والأقمار الصناعية للتنبؤ بالطقس وتحليل استدامة المحاصيل وتقييم المزارع لوجود الأمراض والآفات. ويتم تخصيص التنبؤات بناءً على احتياجات كل عميل، توفر لمستخدميها الوصول إلى أكثر من مليار نقطة من البيانات الزراعية على أساس يومي.