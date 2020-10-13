نمو الأرباح الفصلية لـ "جي بي مورغان" 4% لـ9.4 مليار دولار

ارتفع صافي أرباح بنك JPMorgan Chase في الربع الثالث من الحالي بنسبة 4%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 9.4 مليار دولار، ما يعادل دولارين واثنين وتسعين سنتا للسهم.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ دولارين وثلاثة وعشرين سنتا للسهم.

عزى البنك نمو الأرباح إلى عودة نشاط التداول مع تعافي الأسواق المالية من الركود الناجم عن تفشي جائحة كورونا.

إلى ذلك، كان بنك "جيه.بي مورغان تشيس أند كو"، قد وافق على دفع أكثر من 920 مليون دولار وأقر بارتكاب مخالفات لكي يسوي تحقيقات اتحادية تتعلق بمعاملاته في العقود الآجلة المرتبطة بالمعادن وسندات الخزانة.

ومن المقرر أن يدفع البنك 436.4 مليون دولار غرامات و311.7 مليون دولار تعويضات وسيرد أكثر من 172 مليون دولار، حسبما ذكرته لجنة تداول عقود السلع الأولية، في تسوية هي الأكبر على الإطلاق مع الجهة المنظمة لأسواق تداول المشتقات.

وبحسب التسوية، عمد متعاملو "جي.بي مورغان" إلى وضع أوامر لم تكن لديهم النية لتنفيذها من أجل خلق انطباع كاذب عن حركة البيع أو الشراء على نحو يدفع الأسعار للارتفاع أو الانخفاض.