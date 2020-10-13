"العالمية القابضة" تستثمر 39 مليون جنيه إسترليني في "أوكسفورد نانوبور"

أعلنت الشركة العالمية القابضة، /IHC/ المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن استثمار 39 مليون جنيه إسترليني مقابل تملكها حصة في شركة "أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز"، وذلك في إطار برنامج لزيادة رأس المال بقيمة 84.4 مليون جنيه إسترليني نفذته الشركة البريطانية الرائدة في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي.

وستخصص شركة "أوكسفورد نانوبور" هذا التمويل في توسيع نطاق جهودها المبذولة بمجال الابتكار وتسريع وتيرة عملياتها التجارية والتصنيعية، بما في ذلك دعم مساعيها بينما تمضي قدماً نحو تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال الفحوصات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد-19.

وقال بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب​​ للشركة العالمية القابضة، التي تمتلك محفظة متنوعة من الأصول الاستراتيجية بدايةً من القطاع العقاري ومروراً بالخدمات المالية ووصولاً إلى قطاع الصناعات التحويلية: "تتمتع الشركة العالمية القابضة بسجل حافل بالاستثمارات الناجحة في قطاع معدات وأجهزة الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط.

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ونجحت "أوكسفورد نانوبور" في تطوير وترويج جيل جيد من تقنية تسلسل الحمض النووي/ الحمض النووي الريبي، والتي يستخدمها الباحثون حالياً في التعرّف على الجينات البشرية وخلايا السرطان ومسببات الأمراض المعدية، وغير ذلك من الجينوم النباتي والحيواني وعلوم البيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم استخدام هذه التقنية بشكل متزايد في مجالات أبحاث ضمان الجودة والدراسات التطبيقية، بهدف الخروج برؤى ثاقبة قابلة للتنفيذ، مثل سلامة الأغذية أو الأمراض المعدية، بما في ذلك كوفيد-19.

وتستثمر الشركة حالياً وبقوّة في توسيع نطاق فحص "لامبور" /LamPORE/ الخاص بفيروس كوفيد-19، وهو فحص سريع وقابل للتطوير مخصص للكشف عن فيروس سارس-كوف-2 /SARS-CoV-2/. وقد تم تصميمه كي يتم استخدامه عبر أجهزة الشركة "GridION" و"MinION Mk1C".

وعقب تقديمه للاعتماد للوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، أصبح فحص "لامبور" معتمداً للاستخدام في الأسواق الأوروبية بعد حصوله على علامة الاعتماد "سي إي"، حيث يتم استخدامه في إجراءات التشخيص المختبري للكشف عن فيروس سارس-كوف-2، بالاعتماد على جهاز GridION. وتقدم الشركة حالياً طلبات أخرى للحصول على موافقات تنظيمية عبر دول أخرى، بما في ذلك الحصول على ترخيص استخدام حالات الطوارئ في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي العام 2019، افتتحت شركة "أوكسفورد نانوبور" منشأة جديدة مزوّدة بتقنيات متطوّرة في مدينة أوكسفورد، بهدف تلبية الطلب المتنامي على محفظتها من منتجات تقنيات قراءة تسلسل الحمض النووي.