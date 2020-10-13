رويترز: ماجد الفطيم توظف HSBC لبيع وحدة تبريد المناطق

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركة ماجد الفطيم في دبي تدرس بيع وحدة تبريد المناطق التابعة لها.

وعينت الشركة مصرف HSBC لإتمام عملية البيع، بحسب ما ذكرته المصادر.

يُشار إلى أن وحدة تبريد المناطق توفر المياه المبردة عبر أنابيب معزولة لتبريد المكاتب والمباني الصناعية والسكنية.

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وكان الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، قد قال في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن متاجر كارفور التابعة لشركته تشهد زيادة كبيرة في الطلبات عبر الإنترنت في الإمارات والسعودية ومصر.

وأضاف أن الطلب عبر الإنترنت زاد خلال العام الماضي بنسبة 300%، وهو ما أثر على قدرة الشركة على تلبية الطلبات.

وأوضح أنه في ظل توقف بعض الأنشطة لدى الشركة، مثل الأنشطة الترفيهية، تم تحويل موظفين في قطاع الترفيه، إلى قطاع التسويق الإلكتروني.

وأوضح أن الأزمة رفعت الطلب بصورة كبيرة على بعض المنتجات، إذ شهد الطلب على "الصابون" زيادة بنسبة 1000% في المنطقة ككل.

وأشار إلى أن الشركة لا تواجه أي أزمات فيما يتعلق بسلاسل التوريد، مؤكدا أن الشركة حريصة على توفير السلع خاصة في الإمارات التي يتم استيراد أغلبها، فيما تعد مصر والسعودية من البلدان المنتجة.