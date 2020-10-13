المركزي العماني: 6.7 مليار ريال الأصول الأجنبية في أغسطس

قال البنك المركزي العماني إن الأصول الأجنبية لدى المركزي في أغسطس، بلغت 6.66 مليار ريال.

وأشار البنك المركزي العماني إلى نمو الإقراض المصرفي التقليدي بسلطنة عمان 1.19% على أساس سنوي في أغسطس.

ولفت إلى زيادة المعروض النقدي (ن2) بسلطنة عمان في أغسطس 11.04% على أساس سنوي.

موضوع يهمك قالت وكالة الأنباء العمانية على تويتر، اليوم الخميس، إن سلطنة عمان شكلت مجلسا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن... تشكيل مجلس للإشراف على البنك المركزي العماني بنوك وتمويل

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد ذكرت على تويتر، في سبتمبر الماضي، أن سلطنة عمان شكلت مجلسا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.



ويضم المجلس وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية.

ويشغل أعضاء المجلس مقاعدهم فيه لـ5 سنوات.

يأتي ذلك عقب تحول حديث في السياسات اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتعيين وزيرين للشؤون الخارجية والمالية ورئيسا للبنك المركزي.

وتكابد سلطنة عمان، المصنفة ديونها عند "عالي المخاطر" من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزا متفاقما في الميزانية وتباطؤا اقتصاديا من جراء تدني أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.



وكان السلطان هيثم قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.