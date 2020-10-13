"أنعام القابضة" تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

حدد مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري؛ موعدا لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمناقشة جدول الأعمال، والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة. بالإضافة لنشرها نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية على موقع هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة، في بيان لها على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية من 15 مليون ريال إلى 105 ملايين ريال، بزيادة 600%، وبقيمة 90 مليون ريال.

وأضافت "أنعام القابضة"، أنه سيتم زيادة عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 10.5 مليون سهم، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 9 ملايين سهم عادي.

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وأوضحت الشركة، أن سبب زيادة رأس المال؛ تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وبينت، أنه في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ويتضمن جدول الأعمال تعديل بعض مواد النظام الأساسي، ومن بينها تعديل المادة (7) المتعلقة بزيادة رأس المال.

ووافقت هيئة السوق المالية، في 22 سبتمبر/ أيلول، على طلب مجموعة أنعام الدولية القابضة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 90 مليون ريال.