"دريك آند سكل" تتحول للربحية بتسجيل 230 مليون درهم بالربع الثاني

تحولت شركة "دريك آند سكل" إلى الربحية في الربع الثاني من العام الحالي ، لتسجل 230 مليون درهم، بعد تكبدها خسائر بقيمة 293 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما على مدار النصف الأول من العام، فسجلت الشركة أرباحا بقيمة 200 مليون درهم مقارنة بخسائر بلغت 838 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 78 مليون درهم، بينما استقرت إيرادات المشاريع المستقبلية عند 446 مليون درهم، بما في ذلك 183 مليون درهم من المشاريع المشتركة، مدعومة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات والجزائر والكويت والعراق وألمانيا.

وبلغت قيمة الربح التشغيلي 7 ملايين درهم، بينما سجلت الشركة صافي ربح 199 مليون درهم في النصف الأول من 2020 مقارنة بصافي خسارة بلغت 838 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وتراجعت قيمة الخسائر المتراكمة من 5.005 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 4.806 مليار درهم في 30 يونيو 2020.

وسجلت قيمة العجز في حقوق الملكية انخفاضاً من 3.987 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 3.784 مليار درهم في 30 يونيو 2020.

وقال منير منصور، الرئيس التنفيذي: "حرصت الشركة خلال الأشهر الماضية على ضمان استمرارية أعمالها في مختلف مشاريعها مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والامتثال للقرارات الصادرة من الجهات الحكومية بشأن جائحة كورونا. كما واصلت الشركة أعمال المقاولات في مشاريعها القائمة والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة لتكاليف التشغيل والأداء المالي للشركة بشكل عام، تماشياً مع خطة إعادة الهيكلة وخطة العمل."

وتابع: "بالنسبة لخطة إعادة الهيكلة، فإننا قد وصلنا الى مراحل متقدمة في المناقشات مع البنوك القيادية لوضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل وتفاصيل خطة إعادة التنظيم المالي بدعم من لجنة إعادة التنظيم المالي ومجلس إدارة الشركة والمستشارين.

وكما أعلنا في شهر سبتمبر الماضي، فإن الشركة قد شرعت رسميا في عملية دعوة جميع الدائنين المعنيين بتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد. حيث تم نشر إعلانات بشأن عملية مطالبات الدائنين في الصحف المحلية. وتمثل هذه العملية خطوة أساسية وجزءاً هاماً من الخطة الأوسع لإعادة هيكلة الشركة".

وأضاف منصور: "يتولى الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي إدارة عملية تحصيل المطالبات والتحقق منها ليتسنى له رفع التقرير إلى اللجنة. وسنقوم بالإعلان عن نتائج التقرير المعتمد من اللجنة في الصحف المحلية عندما يتم استكماله في القريب العاجل".