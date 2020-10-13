قفزة بأرباح "أسلاك" بـ1518% إلى 18 مليون ريال بالربع الثالث

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، اليوم الثلاثاء، عن قفزة بصافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 17.8 مليون ريال مقابل نحو 1.1 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 1518.2%.

ووفقاً لنتائج الشركة، على السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفاع صافي الأرباح تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش الربحية، الذي تغلب على انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى وارتفاع الزكاة.

وعلى أساس ربعي صعدت أرباح الشركة بنسبة 45.9%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 12.2 مليون ريال.

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وكشفت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 45.1 مليون ريال مقابل 17.2 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بارتفاع 162.2%.

وسجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 45 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 17 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 162.2%.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى إرتفاع حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادت الأخرى وارتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة مقابل الانخفاض فى المدينين التجاريين والمخزون وارتفاع مصروف الزكاة.