"موديز" تصنف القوة المالية للتأمين في الفئة A3 لـ"تكافل الراجحي"

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن قيام وكالة موديز بتعيين تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) في الفئة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً فصلية قبل الزكاة بـ87% إلى 95.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020، مقابل أرباح بلغت 51 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الشركة أرباحاً نصفية بلغت 132 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 2020/06/30، مقابل أرباح بلغت 55.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 138%.

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وقالت الشركة "يعود ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بصفة أساسية إلى تحسن تكلفة المطالبات بنسبة 30.79% مقابل انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 15.62% وزيادة المصروفات العمومية والإدارية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. بالإضافة لتحسن تكلفة المطالبات بقيمة 53,370 بنسبة 12,31% مقابل انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بقيمة 15,672 ألف ريال بنسبة 2.66% و انخفاض المصروفات العمومية والإدارية مقارنة مع الربع السابق.

وارتفعت أرباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني، قبل الزكاة إلى 36.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ4.38 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن تكلفة المطالبات بقيمة 193,282 ألف ريال بنسبة 30.83%. في المقابل، انخفض صافي الأقساط المكتسبة بقيمة 102,206 آلاف ريال بنسبة 14.78% وزيادة المصروفات العمومية والإدارية مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.