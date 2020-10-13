نقابات للعمال الفرنسيين في إيرباص توقع اتفاقاً رئيسياً لإعادة الهيكلة

وقعت نقابات عمالية فرنسية رئيسية يوم أمس الاثنين اتفاقا طال انتظاره مع شركة إيرباص الأوروبية يشمل تخفيضات في الوظائف وتسريحات مؤقتة لعمال الإنتاج المتأثرين بتضرر الطلب على طائرات الركاب من فيروس كورونا، وذلك بحسب رويترز.

وبعد ثلاثة أشهر من المحادثات، وقعت نقابات تمثل غالبية العمال الفرنسيين بالشركة المصنعة للطائرات اتفاقية تمهد الطريق لتخفيضات تشمل 4200 وظيفة في فرنسا، من بينها 3400 وظيفة في تولوز عاصمة صناعة الطيران والفضاء لأوروبا والتي تتمركز فيها عمليات إيرباص.

وتقول نقابات إن الاتفاق سيمنع استغناءات إجبارية عن العمالة رغم أن جيوم فوري الرئيس التنفيذي لإيرباص حذر مؤخرا العاملين بالشركة من أن الإجراءات الطوعية لن تكون كافية.

موضوع يهمك قالت وكالة موديز في تقرير، صدر اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا سيتسبب في فقدان حكومات الاقتصادات الناشئة الكثير من... موديز: الأسواق الناشئة تفقد إيرادات تعادل 2.1% من اقتصادها اقتصاد

ووقعت النقابات أيضا إتفاقية تنفذ خططا تدعمها الحكومة لتسريحات مؤقتة لما يصل إلى 30% من الموظفين الفرنسيين معظمهم يعملون في الإنتاج.

وفي المجمل، تسعى ايرباص لتخفيضات في الوظائف تشمل 15 ألفا بين موظفيها البالغ عددهم أكثر من 130 ألفا وأعادت تأكيد تلك الخطط بعد أن فشلت أسواق الطيران في التعافي بالسرعة التي كانت متوقعة.

ويبدأ سريان الاتفاقيات في أول يناير كانون الثاني.

ورفضت نقابة (سي جي تي)، التي تمثل الأقلية، مساندة حزمة الإتفاقات قائلة إنها فشلت في استبعاد تسريحات إجبارية أو مساعدة معظم العاملين.