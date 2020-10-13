"موديز" تخفض تصنيفها لـ "جيمس" الإماراتية بسبب كورونا

قامت وكالة موديز بتخفيض تصنيفها الائتماني لشركة جيمس للتعليم، نظرا لأوضاع الشركة الائتمانية في ظل أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وخفضت الوكالة تصنيف GEMS MENASA وهي الوحدة التي تمتلك وتدير المدارس في دولة الإمارات وخارجها من B2 إلى B3.

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وخفضت "موديز" تصنيف الشركة من حيث احتمالية التوقف عن سداد الديون من B2 إلى B3 وكذلك خفض تصنيف العديد من التسهيلات المالية التي حصلت عليها الشركة بدرجة واحدة. ووفقا لـ "موديز" تقدر ديون "جيمس" عند 2.6 مليار دولار.

وخلال العام الماضي، أعلنت الشركة أن مشروعَها المشترك في السعودية قد أنهى الاستحواذ على شركة معارف للتعليم، وهي أكبر شركة تعليم في المملكة. ولم تعطِ الشركة المدعومة من بلاكستون BLACKSTONE قيمةَ للصفقة التي أُنجزت.

وكانت شركة GEMS للتعليم قد دخلت في شراكةٍ مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك في خطةٍ للتوسعِ في قطاع التعليم في السعودية.