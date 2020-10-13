"مبادلة" تستحوذ على حصة في إيفوتيك الألمانية بـ 200 مليون يورو

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" اليوم الثلاثاء عن دخولها شريكاً استراتيجياً في شركة "إيفوتيك إس إي" الألمانية المتخصصة في مجال اكتشاف الأدوية والنظم العلاجية المتطورة.

وأعلنت "إيفوتيك" المسجلة في بورصة فرانكفورت، أنها ستصدر 11,478,298 سهما جديدا لشركتي مبادلة للاستثمار ونوفو هولدينجس أيه/ إس وبذلك يرتفع إجمالي احتياطيات "إيفوتيك" النقدية بما يعادل 250 مليون يورو.

وبموجب هذا الاكتتاب الخاص في زيادة رأس المال، سوف تستثمر مبادلة، التي تملك استثمارات استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، مبلغ 200 مليون يورو مقابل الاستحواذ على أسهم في "إيفوتيك" على أساس 21.7802 يورو للسهم، بما يعادل حوالي 5.6% من الحصص المتبقية. كما ستستثمر نوفو هولدينجس إيه/إس، وهي أحد المساهمين الحاليين في إيفوتيك، مبلغ 50 مليون يورو لدعم برنامج النمو الطموح لشركة إيفوتيك ورفع نسبة مساهمتها في الشركة إلى حوالي 10.9% من إجمالي الأسهم المتبقية.

موضوع يهمك أعلنت "مبادلة للاستثمار" أنها ستستثمر 3.1 مليار درهم في ريلاينس ريتيل فنشرز.وقالت مبادلة للاستثمار، في بيان لها، إن... "مبادلة" ستستثمر 3.1 مليار درهم في ريلاينس ريتيل الهندية شركات

ونجحت "إيفوتيك" في تطوير استراتيجية فريدة من نوعها تؤهلها لأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال تطوير نظم علاجية مبتكرة ومتكاملة تعد الأفضل والأولى من نوعها والتي ستنتج عنها سلسلة طويلة من المنتجات الجديدة المشتركة.

وقد حققت "إيفوتيك" توسعاً كبيراً في عملياتها على نطاق العالم حيث يعمل لديها حالياً أكثر من 3,400 موظف في 14 موقعاً حول العالم، تشمل ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنمسا.

وتسعى "إيفوتيك" للاستفادة من التقنيات المملوكة لها والشبكة الواسعة من شراكاتها المتميزة، من أجل تحسين فرص وصول العديد من الأدوية الفعالة والناجعة وإتاحتها للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم. وسوف تستخدم الاستثمارات المستقبلية في دعم استراتيجية "إيفوتيك" ومساعدتها في تنفيذ المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي، والتي تتضمن: "تطبيق استراتيجية تدعيم البنية التحتية العالمية الخاصة بالأدوية البيولوجية، والاستثمار في تقنيات التنبؤ بالأدوية البيولوجية إضافة إلى الاستثمارات في العلاجات الجديدة للخلايا والجينات في مرض السكري والأمراض النادرة والأورام".

كما تتضمن مراحل النمو الاستراتيجي: "الاستثمار في تسهيل الوصول إلى بيانات المرضى لتطوير علاجات متطورة لأمراض الكلى والكبد والأورام والقلب وأمراض النساء وغيرها إضافة إلى تطوير برامج المعالجة بالخلايا الجذعية، والتعلم الآلي، وتعزيز حضور الشركة في كل مواقعها الحالية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمضي بخطوات أسرع في تنفيذ استراتيجية الانتقال من المجال الأكاديمي إلى الصناعة واستراتيجية الاستثمار في أصول تقوم على الابتكار".