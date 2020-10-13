مجلس إدارة "يوباك" يوافق على زيادة رأسمال الشركة

وافق مجلس إدارة شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية "يوباك" في اجتماعه الذي انعقد أمس الاثنين، على زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمدفوع.

وقالت "يوباك" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن المجلس وافق على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 16.45 مليون دينار موزعة على 164.5 مليون سهم إلى 38.25 مليون دينار موزعة على 382.5 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أن الزيادة من خلال إصدار وتخصيص 218 مليون سهم عادي مع علاوة إصدار.

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وأفادت أن زيادة رأس المال بهدف تسهيل تمويل العمليات المستقبلية للشركة والاستثمار في مشروعات جديدة، لاسيما مشروع ريم مول في أبوظبي، وتعزيز متطلبات رأس المال التشغيلي ما يدعم النمو والتوسع المستقبلي للشركة.

ونوهت الشركة بأن قرار مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع خاضع لموافقة الجهات الرقابية المُختصة.

وكانت الشركة تحولت للخسارة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.58 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 4.23 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.