رئيس "أدنوك": نبحث التوسع في الطاقة الخضراء

قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر، اليوم الأربعاء، إن الشركة تبحث التوسع في الطاقة الخضراء في ظل اهتمام الشركة المنتجة للنفط بالاستثمار في الهيدروجين.



كما أبلغ الجابر، منتدى معلومات الطاقة، أن سوق النفط تشهد توازنا واضحا بين العرض والطلب، لكنه يظل متفائلا بحذر، مضيفا أنه ما زال من المهم مواصلة المتابعة الوثيقة للقيود على التنقل المرتبطة بكوفيد-19 وتأثيراتها على تعافي الاقتصاد.

موضوع يهمك قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، إن أدنوك التجارية، وهي واحدة من بين كيانين جديدين للتجارة تابعين... ذراع "أدنوك" لتجارة النفط تبدأ تداول المشتقات طاقة

إلى ذلك، قالت بورصة إنتركونتيننتال، الاثنين، إنها تخطط لتدشين بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة والتداول في العقود الآجلة لخام مربان في أواخر الربع الأول من 2021.

وفي العام الماضي، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن خام مربان سيتداول في بورصة محلية جديدة، بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، المملوكة بشكل مشترك لأبوظبي وعدة شركات نفط كبرى وبورصة إنتركونتيننتال، التي تضم تداولات برنت أيضا.

وكانت شركات نفطية عالمية مثل BP وتوتال وشل وVitol قد وافقت على الانضمام للشراكة مع أدنوك في بورصة جديدة، تحمل اسم "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة".

وتشكل هذه البورصة منصة لتداول العقود الآجلة لخام "مربان" الذي تنتجه أدنوك.

ويعد مربان خاماً عالي الجودة وخفيفا ومنخفض الكبريت تنتجه أدنوك التي يبلغ إنتاجها اليومي حوالي 3 ملايين برميل يومياً، منها حوالي 1.7 مليون برميل من خام مربان.