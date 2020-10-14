مجلس إدارة "أرابتك القابضة" يناقش خطة تصفية الشركة 19 أكتوبر

أعلنت شركة "أرابتك القابضة" أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق لـ 19 أكتوبر 2020، وذلك لمناقشة جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.

وكان مجلس إدارة شركة "أرابتك" قد ناقش جميع القرارات والإجراءات المتخذة للمضي قدماً في خطة التصفية، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 8 أكتوبر.

وكانت الشركة قد أصدرت بياناً في 1 أكتوبر أكدت فيه حلها وتصفيتها بسبب أوضاعها المالية، وذلك بقرار من الجمعية العمومية.

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وتأتي هذه الأنباء بعد أن كانت الشركة قد أعلنت في التاسع من سبتمبر أنها ستدعو لعقد اجتماع جمعية عمومية بموجب قانون الشركات في الإمارات الذي يلزمها بالتصويت على استمرار العمل إذا بلغت الخسائر المتراكمة نصف رأسمال الأسهم المصدرة.

وتواجه أرابتك تحديات بالجملة أوصلت خسائرها المتراكمة إلى 1.46 مليار درهم بنهاية الربع الثاني وهو ما يمثل 97% من رأسمالها.

إضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أن لدى الشركة نحو 503 ملايين درهم من النقد والودائع قصيرة الأجل إلى أن صافي النقد المتاح لديها هو 184 مليون درهم فقط وذلك لأن لديها سحوبات على المكشوف لدى البنوك بأكثر من 318 مليون درهم.

أما مجموع المطلوبات على الشركة فكان 10.1 مليارات درهم بنهاية الربع الثاني مقابل موجودات بـ9.7 مليارات درهم.

ومن أكبر المساهمين في أرابتك، شركات آبار بحصة مجتمعة تبلغ 37.7% وتصاميم العقارية بحصة 7%