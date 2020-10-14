"سدكو كابيتال ريت" توزع أرباحاً بـ7.5 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع 7.5 مليون ريال أرباحا نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 30 سبتمبر 2020، حيث تم التوزيعات النقدية على أساس 60 مليون وحدة قائمة.

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 20 أكتوبر 2020، نهاية تداول يوم الأحد بتاريخ 18 أكتوبر 2020، وسيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوما من تاريخ الاستحقاق.

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إلى ذلك، أعلنت "سدكو كابيتال"، في التقرير الفصلي للربع الرابع 2019، لصندوق "سدكو كابيتال ريت"، أن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بنهاية الربع الرابع بلغت 566.77 مليون ريال.

وكانت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) قد أعلنت توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الرابع من 2019، بقيمة إجمالية 9.9 مليون ريال.

وأضافت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة.

وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.165 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة 1.65%، أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي، فيما تبلغ نسبة التوزيع 1.67% من صافي قيمة الأصول، حسب آخر قوائم مالية مصدرة في 30 يونيو الماضي.