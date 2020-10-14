مساهمان يملكان 5% في "سلامة للتأمين" يطلبان عزل عضو في مجلس الإدارة

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تلقيها خطابا من اثنين من كبار المساهمين، يملكان أكثر من 5 في المئة من رأسمال الشركة وذلك لطلب عقد اجتماع جمعية عامة عادية للتصويت على عزل عضو مجلس الإدارة مصطفى غازي خريبة.

وقالت الشركة إنها ستعلن لاحقا عن موعد اجتماع الجمعية العامة القادم وجدول أعمالها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

إلى ذلك، أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني في وقت سابق، أن هامش الملاءة الفعلي للشركة ارتفع بنسبة 31% عن هامش الملاءة المطلوب، حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

موضوع يهمك كشفت شركة أبل عن سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام بعد تأخير إطلاقها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي ستعمل بتقنية... أبل تطلق هواتفها بتقنية الجيل الخامس.. أسعار ومواصفات آيفون 12 قصص خاصة

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أنها مازالت مستمرة في تنفيذ خطتها لرفع هامش الملاءة المطلوب، هذا وستقوم الشركة بالإعلان مستقبلاً عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.

وكانت شركة سلامة للتأمين التعاوني السعودية قد أعلنت عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 19.59% من رأس المال، ما يعادل 48.98 مليون ريال بتاريخ 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها حققت صافي دخل عائد لحقوق المساهمين لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة 3.4 مليون ريال، ما أدى إلى انخفاض الخسائر المرحلة عنها بنسبة 6.5% في 31 ديسمبر 2019.

وكانت شركة سلامة للتأمين التعاوني، قد أعلنت تسجيل صافي ربح فصلي قبل الزكاة والضريبة بلغ 29,491 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها خسائر بـ35,379 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الشركة أرباحاً بلغت 6.4 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسائر 49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول أن سبب الأرباح في الفترة الحالية مقارنة بصافي الخسائر بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 58%، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 46%، والتي قوبلت جزئيًا بانخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 56%.