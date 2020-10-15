أرابتك تبدأ إجراءات تقديم طلب إفلاس للمحكمة تمهيدا للتصفية

قالت شركة "أرابتك القابضة"، اليوم الخميس، إنها تقوم حاليا خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تحديد آثار القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للشركة الخاص بتصفيتها، وتأثيره على كل من العملاء والدائنين والبنوك وجميع المتعاملين مع الشركة بما في ذلك تحديد الشركات الأخرى ضمن المجموعة والتي سيشملها طلب فتح إجراءات الإفلاس الذي سيقدم للمحكمة المختصة.

وأوضحت الشركة في بيان سوق دبي المالي، أن تعيين أحد المصفين للشركة، هو أمر يخضع للتقدير المطلق للمحكمة المختصة التي ستنظر في طلب فتح إجراءات الإفلاس، وفقا لقانون الإفلاس الاتحادي.

موضوع يهمك طلبت شركة أرابتك القابضة هذا الأسبوع، تأجيل سداد ديون لمدة 3 أشهر لشركة تارجت التابعة لها، وفقا لما نقلته رويترز عن... أرابتك تطلب من بنوك تأجيل سداد ديون شركة تابعة شركات

وعن الجدول الزمني للإجراءات المزمع تنفيذها، بما في ذلك تاريخ تقديم طلب التصفية وإشهار الإفلاس، قالت الشركة إن قانون الإفلاس الاتحادي يشترط إرفاق العديد من الوثائق والبيانات للطلب الذي ستقدمه للمحكمة المختصة، لافتة إلى أن الوثائق والبيانات لاتزال قيد التجميع.

وأوضحت "أرابتك"، أنه سيتم تقديم الطلب فور الانتهاء من إعداده وفقاً لما يشترطه القانون.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم قبل تقديم الطلب للمحكمة المختصة، بالإفصاح عن تاريخ تقديم الطلب فور تحديده، وعن الجدول الزمني الذي حدده قانون الإفلاس الاتحادي للإجراءات الخاصة بتقديم الطلب.

وأكدت أنها تتفق مع استمرارية تعليق التداول على أسهم الشركة، نظراً للقرار الصادر عن الجمعية العمومية بعدم استمرارية الشركة وتصفيتها.