مبادلة تستحوذ على 3.1% في إناجاس الإسبانية

أظهر إفصاح للجهة التنظيمية لبورصة مدريد اليوم الأربعاء أن مبادلة، صندوق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حصلت على حصة 3.1% في إناجاس لتشغيل أنظمة الغاز ومقرها إسبانيا.

موضوع يهمك أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" اليوم الثلاثاء عن دخولها شريكاً استراتيجياً في شركة "إيفوتيك إس إي" الألمانية... "مبادلة" تستحوذ على حصة في إيفوتيك الألمانية بـ 200 مليون يورو شركات

ولدى مبادلة استثمارات بالفعل في أصول إسبانية أخرى في قطاعي النفط والتكنولوجيا. وتنضم مبادلة بذلك لمالك إنديتكس امانثيو اورتيجا الذي يملك 5% من إناجاس والذراع الاستثمارية المملوكة للدولة في إسبانيا إس.إي.بي.آي التي تمتلك أيضا 5%.

وأضاف الإفصاح أن مبادلة ليس لها أي حقوق تصويت في إناجاس.

وتملك إناجاس حصصا في شركات في منطقة البحر المتوسط وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة.