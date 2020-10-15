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مبادلة تستحوذ على 3.1% في إناجاس الإسبانية

المصدر: رويترز
مبادلة تحصل على حصة 3.1% في إناجاس الإسبانية
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أظهر إفصاح للجهة التنظيمية لبورصة مدريد اليوم الأربعاء أن مبادلة، صندوق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حصلت على حصة 3.1% في إناجاس لتشغيل أنظمة الغاز ومقرها إسبانيا.

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ولدى مبادلة استثمارات بالفعل في أصول إسبانية أخرى في قطاعي النفط والتكنولوجيا. وتنضم مبادلة بذلك لمالك إنديتكس امانثيو اورتيجا الذي يملك 5% من إناجاس والذراع الاستثمارية المملوكة للدولة في إسبانيا إس.إي.بي.آي التي تمتلك أيضا 5%.

وأضاف الإفصاح أن مبادلة ليس لها أي حقوق تصويت في إناجاس.

وتملك إناجاس حصصا في شركات في منطقة البحر المتوسط وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

كلمات دالّة

#مبادلة, #استحواذ, #إنجاس
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