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أرباح أسمنت تبوك الفصلية ترتفع 88% إلى 9 ملايين ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
مصنع لأسمنت تبوك
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أعلنت شركة أسمنت تبوك، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في الأرباح نسبته 88%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغت خلال الربع الثالث 9.47 مليون ريال، مقابل 5.03 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغت أرباح الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 38.92 مليون ريال، مقابل 17.63 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 120.76%.

وأشارت الشركة إلى أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى :

1. زيادة الإيرادات نتيجة زيادة كميات المبيعات.
2. انخفاض متوسط التكلفة نتيجة انخفاض وترشيد المصروفات.
3. انخفاض أعباء التمويل.

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