الأبحاث والتسويق تعين جمانا الراشد رئيسا تنفيذيا

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، اليوم الخميس، أن مجلس إدارتها وافق على تعيين جمانا راشد الراشد رئيساً تنفيذياً للمجموعة وانتهاء تكليف صالح بن حسين الدويس من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

والجدير بالذكر أن الأستاذة جمانا راشد الراشد حاصلة على ماجستير في الصحافة الدولية من جامعة City في لندن عام 2013، وحاصلة على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة SOAS في لندن عام 2011، وقد عملت سابقاً كمستشارة إعلامية ومديرة اتصال إعلامية.

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انخفضت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الربع الثاني من 2020، بنسبة 12%، إلى 75.3 مليون ريال، مقابل 85.6 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019.

وارتفعت الأرباح بنسبة 16.4%، مقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 64.7 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، حققت الأبحاث والتسويق أرباحا بلغت 140 مليون ريال، مقابل 165.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 15.4%.