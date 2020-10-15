سابتكو: هذه تطورات عقد الالتزام مع الحكومة

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو، اليوم الخميس، أنها قد تبلغت بموجب خطاب رئيس الهيئة العامة للنقل والمتضمن موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة مع تمديد عقد الالتزام لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/7/1442 هـ إلى تاريخ 30/6/1443 هـ وذلك في ضوء الأحكام الواردة في عقد الالتزام المبرم بين كل من الحكومة والشركة والمقر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 23/12/1399هـ.

وأضافت أن مجلس الإدارة سيقوم بعرض النقاط المتفق عليها بين الشركة واللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بها على مساهمي الشركة في أقرب جمعية عامة للمساهمين.

وأوضحت الشركة أنه يصعب تحديد الأثر المالي حاليا وسيتم الإعلان عنه فور اكتمال احتساب المبالغ المترتبة على ذلك.