ميفك ريت يعلن عدم توزيعه أرباحاً عن النصف الأول من 2020

أعلنت شركة الشرق الأوسط "ميفك كابيتال"، اليوم الخميس، عن آخر التطورات بشأن توزيع الأرباح في صندوق ميفك ريت.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه بناء على الآثار المترتبة على جائحة كوفيد 19 وما تبعها من إجراءات إغلاق كلي وجزئي للعديد من الأنشطة التجارية، الأمر الذي أثر بالسلب على تحصيل الإيجارات من العديد من المستأجرين.

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وأضافت أن هذا الأمر أدى أيضا إلى إنهاء بعض عقود الإيجارات مما كان له أثر سلبي على رصيد النقدية المتاحة لدى الصندوق نتيجة انخفاض الإيجارات المحصلة من المستأجرين وزيادة مديونيات المستأجرين.

وأشارت إلى أن علاوة على ذلك قام الصندوق بسداد بعض التزاماته الدائنة الناتجة عن الاستحواذ على بعض أصوله تجنبا لفرض أي غرامات أو فوائد تؤثر بالسلب على ربحية الصندوق، مما يعزز هيكل الصندوق المالي ويقلل التزاماته.

وقام الصندوق بمراعاة هيكل رأسمال الصندوق وإلزامية دفع فوائد القروض حتى في ظل الأزمة السابقة لكسب ثقة الممولين.

وأشارت الشركة إلى أن إدارة الصندوق تعلن أن الأرصدة النقدية المتاحة حاليا بالصندوق لن تمكنه من دفع توزيعات نقدية لحملة الوحدات عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 يونيو 2020.

ولكن على الجانب الآخر، تؤكد إدارة الصندوق استمرارها في تدعيم إضافي لكل الأدوات التي تؤدي إلى زيادة التحصيل من خلال تدعيم إضافي للجانب القانوني لملاحقة المستأجرين المتعثرين وعمل خطط إعادة جدولة للمستأجرين الجادين في دفع المديونيات مما سيكون له أثر إيجابي على التدفقات النقدية المستقبلية للصندوق.