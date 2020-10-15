عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

مُلكيّة ريت يوزع 6.8 مليون ريال أرباح فصلية

المصدر: دبي - العربية.نت
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
رابط مختصر

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار، اليوم الخميس، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت، الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه سيتم توزيع 6.8 مليون ريال على مالكي الوحدات، وتصل قيمة الربح لكل وحدة 0.1 ريال.

وذكرت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء 1442/03/04 هـ الموافق 2020/10/21 م (نهاية تداول يوم الاثنين 1442/03/02 هـ الموافق 2020/10/19).

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كلمات دالّة

#توزيعات_الربع_الثالث, #ملكية_ريت
إقرأ أيضاً سابتكو: هذه تطورات عقد الالتزام مع الحكومة سابتكو: هذه تطورات عقد الالتزام مع الحكومة 14:54 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر