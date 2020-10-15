مُلكيّة ريت يوزع 6.8 مليون ريال أرباح فصلية

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار، اليوم الخميس، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت، الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه سيتم توزيع 6.8 مليون ريال على مالكي الوحدات، وتصل قيمة الربح لكل وحدة 0.1 ريال.

وذكرت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء 1442/03/04 هـ الموافق 2020/10/21 م (نهاية تداول يوم الاثنين 1442/03/02 هـ الموافق 2020/10/19).

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.