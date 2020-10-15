نمو أرباح "أسمنت ينبع" الفصلية 33% إلى 82 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت ينبع، ارتفاع صافي الأرباح الفصلية بنسبة 33.16% إلى 82.48 مليون ريال، مقابل 61.94 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول"، أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض التكلفة، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف البيع والتمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى، مقابل ارتفاع الزكاة.

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وأعلنت "أسمنت ينبع"، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 210 ملايين ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 187 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 19%.

وكانت الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة في وقت سابق بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعـام 2019 بواقع 1.25 ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 196.9 مليون ريال على أن تكـون أحـقية الأرباح لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الايداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع.

وأقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019، كما أقرت القوائم المالية عن العام الماضي أيضا.